Il Mallare ha un nuovo allenatore, il club rossoblu ha deciso di puntare su un nome di grande esperienza come quello di Massimiliano Ghione.

"Abbiamo optato per un tecnico esperto e preparato come Massimiliano Ghione - sottolinea il dirigente Mario Rolando - inoltre la rosa è stata confermata in toto ed i nuovi innesti saranno mirati. Il nostro obiettivo è cercare di evitare gli errori della passata stagione, come avvenuto ad esempio con il Sassello".