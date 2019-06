Calcio. Alassio Fc e Baia Alassio sono pronte a fondere i Settori Giovanili

Se ne è discusso per tanti anni, ma finalmente il momento giusto sembra essere arrivato. Alassio Fc e Baia Alassio sono pronte ad unire le forze, a partire dal Settore Giovanile.

La soluzione è arrivata al termine del summit che si è svolto ieri sera in Comune ad Alassio, alla presenza dei rappresentanti dei due club e dell'Amministrazione Comunale.

"Il Comune ci ha chiesto la fusione vera e propria dei due club - ha sottolineato il presidente della Baia, Andreino Durante - ma formalmente non ci sono i tempi tecnici per percorrere questo tipo di soluzione, per molteplici motivi di natura organizzativa. Reputiamo anche sia corretto confrontarci con l'Alassio Fc, per capire se questo tipo di soluzione, magari tra un anno possa essere percorribile.

Ciò che però faremo e l'unificazione del Settore Giovanile, gestito dalla Baia, mentre all'Alassio Fc resterà la leva Juniores.

Finalmente il calcio giovanile ad Alassio può ripartire, dato che, con una squadra di riferimento in Eccellenza o addirittura in Serie D, si può pianificare un certo tipo di lavoro con prospettive indubbiamente diverse.

Vedremo come andrà quest'anno di fidanzamento - conclude con un sorriso Durante - e magari tra dodici mesi scopriremo se si trasformerà in un matrimonio"