Calcio. Finale, in settimana la definizione dei quadri societari, contatto con Viviano Rolando

Si muovono sotto la cenere le prime mosse dedicate alla programmazione della stagione che prenderà il via tra poco più di un mese in casa Finale.

Come di consueto è il basso profilo quello scelto in questa prima fase di mercato dal sodalizio giallorosso, partito nella rifondazione della squadra con la scelta del "nuovo" tecnico, tassello di non poco conto dato il passato e l'alchimia che si crea quando i colori finalesi incontrano la strada di mister Pietro Buttu.

Scelto il tecnico cui affidare le sorti della panchina, dalle parti di via Brunenghi sono anche altri i ruoli a cui il presidente Cappa ed il direttore generale Andrea De Min stanno cercando di dare un volto.

Tra questi quello di un direttore sportivo e di un team manager, dopo l'addio certo di Luca Peluffo e quello annunciato di Tonino Grippo (per lui il ritorno al Vado sembra più di una suggestione). E se per il secondo sembra non esserci poi troppa fretta, a stretto giro di posta invece potrebbe arrivare la scelta del futuro "uomo mercato" per il sodalizio finalese.

Si è parlato nei giorni scorsi di un ritorno di Leonardo Cassullo alla scrivania del "Borel", ma non è da escludere che ad occupare lo scranno della gestione sportiva possa essere una vera e propria new entry nei ranghi giallorossi, tanto che a Finale è stato avvistato Viviano Rolando, direttore sportivo della Loanesi.

Intanto nei prossimi giorni verrà svelato anche l'organigramma riguardante il Settore Giovanile e la Scuola Calcio, per non lasciare nulla al caso e lavorare da subito per progettare il futuro.