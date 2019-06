Calcio, Promozione. Una stagione positiva per il Legino, Mattia Balbi: "Sono soddisfatto per il campionato, ma serve qualcosa in più per conquistare i playoff"

Il Legino si conferma un altro anno ai vertici del campionato di Promozione, ma non riesce a cogliere il traguardo dei playoff. I verdeblù assorbono al meglio l’avvicendamento in panchina tra Tobia e Girgenti, ma non riescono a far quel piccolo salto di qualità per giocarsi gli spareggi promozione. A confermalo è Mattia Balbi, senatore del sodalizio savonese, che è intervenuto ai nostri microfoni:

“E’ stata una stagione positiva la nostra, sono anche soddisfatto per il mio rendimento personale. Abbiamo fatto un gran girone d’andata, che ci ha permesso di restare al vertice; nel ritorno abbiamo invece commesso i soliti errori che ci portiamo avanti da alcuni anni e questo non ci ha permesso di giocarci i playoff. Pecchiamo sotto il profilo della continuità e perdiamo punti fondamentali contro le squadre di medio-bassa classifica. E’ davvero un peccato perché siamo un bel gruppo e ci meriteremmo qualcosa in più.”

Per il futuro i savonesi proveranno a migliorarsi: “Innanzitutto voglio fare i miei complimenti di mister Girgenti, è stato capace di ereditare la panchina di Tobia e di dimostrare fin da subito di che pasta è fatto. Con i più vecchi è stato capace di passare dalla veste di calciatore a quella di allenatore al meglio, trasmettendoci la sua idea di calcio. Per il futuro bisogna solo che rimboccarsi le maniche e lavorare, per provare a conquistare quel risultato che stiamo inseguendo da diverso tempo.”