Calcio. IL SAVONA ROMPE IL SILENZIO: "Non è mai esistita una trattativa di cessione con un gruppo milanese"

E' stato emesso pochi minuti fa un comunicato stampa da parte del Savona in replica alle voci circolate negli ultimi giorni in merito all'interesse di un gruppo milanese per l'acquisizione del club. Da Via cadorna è arrivata una replica netta e secca:

"Non è mai esistita una trattativa con un gruppo milanese per la cessione delle quote del Savona Fbc. C’è stata esclusivamente una manifestazione di interesse per il club presentata da uno studio legale di Milano, finalizzata a conoscere esclusivamente la situazione debitoria della società, senza attribuire alcun valore al brand Savona2) Non c’è mai stata alcuna offerta di 200.000 euro per rilevare il Savona Fbc. Il potenziale acquirente ha solo dichiarato di ritenere plausibile valorizzare il know-how della società in 150.000/200.000 euro in assenza di posizioni debitorie e creditorie. 3) Il gruppo ha sempre chiesto il massimo della riservatezza riguardo alle comunicazioni intercorse. Il Savona ha rispettato tale obbligo – e lo sta rispettando attualmente anche con altri soggetti interessati ad entrare nella compagine sociale – senza mai parlare con gli organi di stampa. La controparte, invece, ha contemporaneamente divulgato il contenuto delle stesse ad un organo di stampa compiacente. La valutazione di un tale comportamento, con le conseguenze del caso, ha avuto un peso determinante nella decisione di non iniziare alcuna trattativa per la cessione della quote della società. La convocazione di una conferenza stampa da parte dei rappresentanti dei potenziali compratori, di cui non si è mai conosciuta l’identità, appare lo scontato ultimo anello di una catena di mosse mirate esclusivamente all’intento di farsi pubblicità a discapito del Savona Fbc4) Siamo onorati dell’interesse mostrato per il Savona Fbc, società con 112 anni di storia, con campionati importanti alle spalle, un pubblico appassionato, uno stadio in gestione esclusiva adatto alla serie C ed un settore giovanile che domina in Liguria e competitivo a livello nazionale. Ribadiamo la nostra disponibilità ad ascoltare con estremo interesse interlocutori che offrano adeguate garanzie, non solo economiche, volte a rispettare e a coadiuvare il lavoro che, con quotidiano impegno, l’attuale proprietà sta portando avanti da tre anni, nel bene esclusivo del Savona Fbc."