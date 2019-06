Calcio: tutte le novità sulla Rapallo Rivarolese, Stefano Fresia sarà l'allenatore

Dopo un rincorrersi di voci, alcune incontrollate, è stato finalmente messo nero su bianco sul triangolo Rapallo-Rivarolese-Campomorone. Si attende solo la ratifica dei documenti in Federazione, ma il mega accordo è stato sancito, come conferma il dg Mario Abbatuccolo.

“Ormai definita dopo l'assemblea dei soci della Rivarolese la fusione per incorporazione con il Campomorone Sant'Olcese. Nel contempo la Rivarolese, attraverso un cambio di denominazione, si unisce alla Rapallo Ruentes e darà vita alla nuova società Rapallo Rivarolese. La prima squadra giocherà al Macera di Rapallo, il settore giovanile si allenerà e giocherà al Torbella di Rivarolo”.

Abbatuccolo entra nei dettagli:

“Abbiamo deciso per questa unione di intenti in primis per l'amicizia e la stima che mi lega a Maurizio Verrini. Ci conosciamo da parecchio tempo, abbiamo ritenuto che mettendoci insieme si possa fare qualcosa di importante. Maurizio negli anni ha sempre avuto solo la prima squadra, questa unione permetterà di avere tutte le leve dalla prima squadra fino ai più piccoli, e stiamo lavorando anche per il calcio a 5 e una squadra femminile.

Lo staff tecnico sarà composto da mister Stefano Fresia, e dai due vice allenatori Mauro Vacca (se riuscirà a risolvere problemi lavorativi) e Romano Camicioli. Il preparatore portieri sarà Duilio Montignani che si occuperà anche del settore giovanile".





Quali giocatori delle due squadre rimarranno?

“Stiamo parlando con i giocatori, a breve le conferme ufficiali. Mura? Si svincola automaticamente, ha espresso la volontà di cambiare aria, gli auguriamo le migliori fortune”.