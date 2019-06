Basket, leva 2003: il Ceriale è campione regionale

È festa grande in casa del Basket Ceriale, che per il terzo anno consecutivo può celebrare la vittoria del campionato regionale riservato all'annata 2003.

Dopo i titoli del 2017 e del 2018 un altro titolo si aggiunge dunque alla bacheca della società ponentina, caratterizzato tra l'altro dal non aver perso nemmeno una partita in tutta la stagione, come del resto l'anno precedente; è infatti da aprile 2017 che i ragazzi non perdono nella loro categoria, tracciando un percorso netto che dura ormai da più di 50 partite.

Le due partite di finale regionale, disputate contro il team di Santa Margherita, società che recluta anche ragazzi dall'estero, sono state ad alta intensità, ma in entrambe Ceriale sempre stata avanti: in gara 1 a Santa Margherita una decina di punti di vantaggio a metà partita è stata mantenuta giocando una seconda parte di gara con molto agonismo, che ha permesso di ribattere colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa e di chiudere la partita col punteggio di 61-78.

In gara 2 a Ceriale invece i padroni di casa hanno messo subito un vantaggio rassicurante tra loro e gli avversari, chiudendo il primo quarto a +15 e non permettendo mai agli avversari di tornare a contatto, come dimostra il risultato finale di 79-55.

“Sono orgoglioso di aver allenato questi ragazzi - dichiara coach Romano - Hanno un cuore d’oro, sono dei vincenti e amano questo sport. Mi hanno dato nuovi stimoli dopo la promozione in C con l’Albenga. Sono contento del numeroso pubblico che ci ha seguiti, ho sentito una forte partecipazione per questa squadra a Ceriale.

Ringrazio l’amministrazione che ci segue, che riconosce l’importanza di questo sport, infine volevo ricordare che, con questi ragazzi siamo arrivati in semifinale contro lo Spezia anche negli under 18, con l’aiuto di tre ragazzi del 2002 (Ricciardi A., Ansorena D., Rizzoli L.)".

I componenti della squadra 2003

Andreella S. tra i più interscambiabili di ruolo guardia-ala-pivot

Basso G. vero play: organizza tutta la squadra

Caprioglio L. forse quello con più talento, ala

Cerrato M. combattente, senza paura, guardia

Giuliano M. il più estroso, fantasista play-guardia

Incardona M. atleta che ogni allenatore vorrebbe, guardia

Magaletti F. una sicurezza difensiva, altruista,tra I più migliorati, pivot

Merlo A. gioca da sei mesi ma dal grande potenziale, pivot

Minetto G. ragazzo con grossi margini di crescita, pivot

Olivieri e. il tiratore da tre, guardia

Parodi S. il velocista della squadra, guardia