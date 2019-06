Calciomercato. Alla fine la spunta la Sestrese, Lorenzo Anselmo è verdestellato!

Il comunicato del club:

Nell’ottica di un importante rafforzamento della già valida rosa della Prima Squadra,

la F.S. Sestrese Calcio 1919, dopo l’ufficializzazione della permanenza del capocannoniere Akkari,

è lieta di annunciare l’arrivo di un altro importantissimo elemento che andrà a rinforzare l’attacco per la stagione 2019/2020:

dal 1° Luglio LORENZO ANSELMO sarà un nuovo giocatore della Sestrese.

Il presidente Sciortino, il dg D’Acierno, il ds Catania e tutto l’ambiente verdestellato danno il benvenuto a Lorenzo.

LORENZO ANSELMO nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Bragno, mettendo a segno 23 reti (25 totali stagionali) diventando vice-capocannoniere dietro proprio ad Akkari (24 in campionato, 1 ai play-off e 5 in Coppa Italia per un totale di 30 reti): insieme formeranno una coppia stellare alla corte di mister Schiazza e del suo vice Zamana.

In totale per lui nelle ultime sei stagioni ben 107 reti! con le maglie di Legino (57 gol in tre campionati dal 2013 al 2017), Veloce (14 nella stagione di mezzo del 2015-2016), Pietra Ligure (13 centri in Eccellenza nel 2017/2018) e Bragno appunto.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzate altre importanti novità tra cui la conferma di diversi giocatori dell’attuale rosa.

LORENZO ANSELMO: “Ci siamo piaciuti subito e dopo un primo incontro devo dire che la Sestrese è stata la mia prima vera scelta. Sono davvero contento perché arrivo in una società storica e ambiziosa. E’ la mia esperienza fuori dalla provincia di Savona e non potevo chiedere di meglio. Ringrazio il presidente, la società e il mister che mi ha voluto. Non vedo l’ora di iniziare. Giocare con “Teddy”, un ragazzo d’oro e un grandissimo giocatore, è davvero un bello stimolo. Ma la Sestrese ha anche tanti altri ottimi giocatori. Direi che non capita tutti i giorni di avere i due capocannoniere in rosa, quindi è una bella cosa ma anche una spinta in più per tutti noi per fare bene e raggiungere un obiettivo di squadra importante. Sicuramente tutti ci aspetteranno. Conosco bene la Sestrese e la rosa, la società è seria, l’ambiente è stimolante, c’è tutto per fare bene, poi a parlare sarà il campo”.

IL D.G. ANTONIO D’ACIERNO: “Era nostra intenzione affiancare ad Akkari un elemento con caratteristiche di un certo tipo e di un valore importante. Direi che Anselmo rappresenta alla perfezione questo tipo di giocatore. AnselmoAkkari è la coppia sulla carta più importante che potessimo formare. Siamo convinti di esserci mossi bene, anche con le imminenti conferme della già importante rosa che avevamo. Aggiungeremo poi ancora qualcosa di ottimo livello nei prossimi giorni, perché l’obiettivo è quello di giocarci qualcosa di importante, anche se non è mai facile vincere”.

