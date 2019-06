Calciomercato, Baia Alassio. I primi arrivi sono Avignone e Castellari

“A breve verrano rese note altre basilari conferme - dice Panuccio - sia di pedine fondamentali dello scacchiere della scorsa annata, che di giovani che faranno il salto dalle giovanili che per problemi logistici, lavorativi o di stagione tutt'ora in corso per quanto concerne le nuove leve, ancora non si è riusciti ad incontrare per l'ufficialità ma che hanno già confermato la propria intenzione e grande entusiasmo nello sposare il progetto Baia Alassio”.