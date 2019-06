Calcio, Savona. E' il giorno dei "milanesi", alle 14:00 il gruppo Patrassi sbarca al Mare Hotel

Ancora pochi giri di orologio e il gruppo milanese interessato ad acquisire il Savona farà conoscere finalmente i propri piani per la società biancoblu.

Il summit fissato alle ore 14:00 viaggia su una sorta di retta parallela rispetto all'attuale dirigenza del club del delfino, dato che, dopo i primi contatti, i rapporti sembrano essersi di fatto congelati.

Da una parte la società del presidente Cavaliere non ritiene ancora attendibile la trattativa con il gruppo guidato da Roberto Patrassi, in quanto non è stato ancora formalizzata una vera e propria offerta, dall'altra, invece, gli avvocati milanesi hanno richiesto l'accesso ai conti del club, per valutare il valore di debiti e crediti del Savona.

Una sorta di stand by da cui appare difficile smuoversi al momento.

Il gruppo Patrassi ha invitato lo stesso Cavaliere all'incontro programmato al Mare Hotel, per quanto gli ultimi rumors indichino come decisamente improbabile la presenza sia dei rappresentanti biancoblu che dell'Amministrazione Comunale.

Insomma, la lavagna appare totalmente bianca, non resta che attendere il corso degli eventi a partire dal primo pomeriggio.