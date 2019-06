Calcio, Savona. Numeri, ambizioni e sicurezza di sè: Roberto Patrassi ha incendiato la conferenza al Mare Hotel

Ognuna delle parti in causa sta muovendo le proprie pedine, secondo la propria strategia, ma come prevedibile Roberto Patrassi , affiancato dagli avvocati Sergi e Bignami Suardi, è andato all'attacco nei confronti della dirigenza del Savona Calcio e del presidente Cristiano Cavaliere.

Tra bastone (tanto) e qualche carota nei confronti dei vertici societari biancoblu, l'ex dirigente del Milan ha sciorinato numeri importanti come "una formale garanzia da un milione di euro rilasciata da un'istituto di credito italiano" o "gli ottocento mila euro di budget per allestire una squadra che possa davvero competere per il ritorno in Serie C".