Calcio, Finale: nuovi assetti per Settore Giovanile e Scuola Calcio

Mancano ancora alcuni giorni alla chiusura ufficiale della stagione sportiva 2018/19, ma, per non farsi cogliere impreparati dall’arrivo dei prossimi campionati, in casa Finale si stanno già mettendo le basi per quello che dal prossimo luglio sarà l’organigramma di tutto il Settore Giovanile e Scolastico giallorossoblu.

A tal proposito il Finale calcio comunica di aver affidato a Vincenzo Sgambato, già giocatore finalese in Serie D e nello scorso fine campionato collaboratore con la gestione tecnica della Prima Squadra, il ruolo di Direttore Sportivo di tutto il settore. Ad affiancarlo, nei ruoli di Responsabili rispettivamente di Settore Giovanile e Scuola Calcio ci saranno Valter Parodi, già dirigente della leva 2004, e Maurizio Paroli, storico dirigente tornato con noi dopo i trascorsi nel settore giovanile Città di Finale.

A Vincenzo, che in carriera ha potuto toccare con mano il lavoro di Settori Giovanili importanti come quello dell’Inter, con il quale ha respirato anche l’aria della Prima Squadra guidata allora da Roberto Mancini, e del Lecce, oltre a vantare una carriera con molte presenze in serie C e D, ed ai suoi collaboratori vanno gli auguri di tutta la società per una collaborazione fruttuosa e ricca di soddisfazioni, sportive ed umane.

L’elenco completo degli allenatori delle varie leve verrà comunicato nei prossimi giorni, non appena sarà definito.