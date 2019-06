Pallanuoto: la Rari Nantes Savona ha un nuovo estremo difensore, è Stefano Morretti

Il comunicato ufficiale:

La Carige R.N. Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo con il portiere Stefano Morretti per la prossima stagione agonistica con l’opzione per la successiva. Stefano Morretti è nato il 15 Gennaio 1998 a Ortona in provincia di Chieti. Pallanuotisticamente è cresciuto nel Pescara Pallanuoto per poi passare al Brescia dove ha militato nelle ultime tre stagioni.

Nel suo curriculum azzurro🇮🇹spicca la medaglia di bronzo conquistata con la Nazionale Universitaria a Taipei nel 2017.

”Sono felicissimo di essere stato chiamato dal Savona - ha esordito il nuovo estremo difensore - che è una società prestigiosa ed una piazza importante. L’allenatore Alberto Angelini è uno dei migliori in Italia ed è un motivo di vanto essere allenato da lui. E’ anche questo che mi ha spinto a venire a Savona. Sono molto carico per la stagione e non vedo l’ora di cominciare a giocare. Sono sicuro che andrà tutto per il meglio”.

Morretti rappresenta il primo tassello della 1ª Squadra, messo a punto dalla dirigenza savonese, per la stagione 2019/2020.