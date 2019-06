Tennis: è promozione in Serie C per il Tc Hanbury di Alassio

Ottima stagione per il prestigioso club alassino, fondato nel lontano 1923 da Sir Hanbury e sempre affascinante per la sua location.

In particolare per quanto riguarda le “prime squadre”, con le quali sono stati raggiunti gli obiettivi stagionali.

La prima squadra maschile ha raggiunto ha vinto infatti la serie D conquistando lo spareggio decisivo dei play-off per la salita in Serie C, ai danni dell'ottima squadra del VIP Tennis Diano.

“E' stato più che mai un successo di gruppo. Infatti, ben 8 sono i giocatori che si sono alternati nei match dei gironi e degli spareggi promozione, e tutti hanno portato almeno una vittoria alla squadra. Un grazie quindi a Marco Di Vuolo, Pierpaolo Telesio, Massimo Ramani, Gianmarco Nanini, John Skordis, Luca Villani, Massimiliano Volpe e Davide Ansaldi”.

La squadra femminile invece, dopo la vittoria della serie D regionale l'anno scorso, quest'anno si è dovuta scontrare con la realtà della nuova serie e, con tutte le componenti alla loro prima esperienza in C, le emozioni e le occasioni purtroppo mancate si sono viste ad ogni incontro, facendo giungere ad uno spareggio salvezza. Proprio qui il carattere delle ragazze, capitanate dal Maestro Davide Ansaldi (Maestro Nazionale, Direttore Tecnico e Preparatore Fisico del circolo) è finalmente uscito e si è mostrato e, dopo aver perso la gara di andata per 1-3, Emanuela Volpe, Federica Icardi, Lucrezia Quartero e Rachele Viola si sono imposte 3-1 sui campi di casa ribaltando il risultato e con un doppio di spareggio tutto cuore hanno vinto l'incontro riconfermando la Serie C, relegando alla discesa nella serie più bassa la squadra del TC Finale.

“E' un buon periodo per noi. I risultati delle prime squadre ci hanno sorriso e la nostra attività prosegue. Forse anche la scelta di Elina Svitolina (nr.7 del mondo) di venire ad allenarsi da noi qualche settimana fa ha dato la spinta giusta alle nostre squadre per raggiungere gli obiettivi prefissati.” dicono John e Joseph Skordis, proprietari del Tennis Hanbury.

“Ora la nostra stagione estiva sarà ricca di corsi per ragazzi ed adulti, e come sempre di tornei prestigiosi, che sicuramente raccoglieranno tantissimi giocatori e giocatrici, anche di alto livello.”