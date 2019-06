Le allieve di Dance School Flashart Varazze presentano lo spettacolo di fine anno

Venerdì 21 giugno 2019 alle ore 21:30 a Varazze, presso il Palazzetto dello Sport, piazza Gen. C.A. dalla Chiesa, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Dance School Flashart, presenta lo spettacolo di fine anno delle bravissime allieve della Dance School Flash Art, intitolato "Creepy Trip": Danza Contemporanea, Hip Hop, Danza Classica, Breaking, Modern, Heels Dance, Contact, Experimental.

Direzione artistica: Raffaella e Alessia Cianti. Presenta: Luca Damerini. Ingresso libero.

Dance School Flashart ha ottenuto numerosi successi e ottimi piazzamenti in competizioni nazionali e internazionali, tra i quali figurano: 2° posto per Miriana Ferrari e Francesca Pesce coppia contemporanea, 3° posto Flasharteen gruppo contemporanea a Tirana, 3° posto Flasharteen gruppo contemporanea ExpoDanza, 2° e 3° posto BreakBeat Revolution gruppo hip hop jr. E, inoltre, numerose borse di studio in prestigiose accademie internazionali (Londra, Bulgaria, Tirana), ma anche in Italia come Flava School e gruppo CruchCrew, per citarne solo alcune.