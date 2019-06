Pallacanestro Alassio, tanti partecipanti alla Festa di fine stagione

Nel pomeriggio, alle 15, i primi a giocare e fare le gare sono stati i ragazzi e le ragazze Esordienti 2007 e Under 13 dove a vincere è stato Davide e più tardi, dalle 17 in poi, i più grandi (Under 14, Under 15 e Under 18) con la Coppa alzata da Giorgio.

“Questo è stato un anno lungo e ricco di soddisfazioni ma per un bel bilancio avremo tempo per parlarne in seguito, ora ci preme ringraziare tutti i partecipanti, chi non è potuto venire e le loro famiglie che ci hanno sempre dato tanta fiducia. Tra i vari gruppi eravamo ben più di centocinquanta ed è stata una bellissima occasione per ritrovarci, augurarci una buona estate e darci appuntamento alla prossima stagione con un bel rinfresco organizzato alla fine della parte giocata. La Pallacanestro Alassio comunque, nonostante il fatto che la stagione sia finita, non va in vacanza perché sono ancora previsti alcuni tornei 3 contro 3, il camp e gli individuali estivi, chiunque volesse aggregarsi sarà il benvenuto e lo aspettiamo a braccia”.