Il comunicato ufficiale:

La A.S.D. Genova Calcio comunica che Luca Tabbiani non sarà l'allenatore biancorosso per la prossima stagione sportiva.

La decisione e stata presa in sinergia con lo stesso mister, vista l'importante offerta professionale ricevuta.

La A.S.D. Genova Calcio saluta il professionista, l'uomo, ma soprattutto un amico, augurando le migliori fortune professionali ed umane.

In bocca al lupo Luca.

A.S.D. Genova Calcio.