Guida streaming calcio: dove vedere le partite gratuitamente o a pagamento

Guardare il calcio in streaming è l’ultima frontiera degli appassionati di questo sport e consente di vedere ovunque le partite della propria squadra del cuore attraverso il collegamento a internet.

Guardare il calcio in streaming consente di poter vedere le partite in qualunque momento, anche in viaggio o mentre si è a cena con gli amici attraverso un qualunque dispositivo come smartphone, tablet, un computer o televisore collegato alla rete. Il tutto senza perdere il piacere della diretta. La diretta streaming funziona in modo simile alla diretta televisiva, però al fine di alleggerire il più possibile il carico sulla rete, ricordiamo che oggi la stessa è utilizzata da milioni di utenti a livello globale e vengono caricati costantemente dati, gli stessi sono trasmessi dopo essere stati preventivamente compressi. Questo meccanismo fa in modo che i dati possano arrivare agli utenti ma con una decina di secondi di ritardo rispetto al momento in cui gli avvenimenti stessi accadono, insomma un ritardo che di certo non pregiudica le emozioni provocate da un evento sportivo.

Dove guardare il calcio in streaming? La guida la guida di Scommessesulweb.com per vedere calcio in streaming ti aiuta a capire dove è possibile guardare legalmente le partite. Occorre a questo punto fare una precisazione, sul web vi sono molti siti che mettono a disposizione partite di calcio in streaming, alcuni però sono illegali in quanto non hanno acquistato i diritti per trasmettere le partite stesse. Naturalmente anche chi utilizza tali canali può incorrere in sanzioni. Ecco perché si sconsiglia di utilizzare siti web non sicuri.

Per molte partite di calcio il canale da utilizzare è Raiplay allo stesso si può accedere gratuitamente e consente di vedere le partite della Nazionale, alcune partite della Champions League e della Coppa Italia. Per poter vedere la partita è necessario accedere al sito e quindi alla pagina dedicata alle dirette di calcio. Un’altra soluzione è Now TV che offre il servizio dietro pagamento di un abbonamento, tra i vantaggi vi è la possibilità di scegliere tra l’abbonamento giornaliero, quindi di volta in volta si può scegliere se le partite trasmesse interessano o meno, l’abbonamento settimanale o mensile. Su Now TV è possibile guardare Champions League, Europa League, molti campionati internazionali, quindi è perfetto per chi ama scommettere anche su campionati diversi da quelli italiani. Inoltre qui sono disponibili 7 partite su 10 della serie A. Infine, c’è l’ultima nata nel mondo dello streaming, cioè DAZN, anche qui si tratta di un servizio usufruibile dietro pagamento di un abbonamento e consente ogni settimana di guardare 3 partite della Serie A, la serie B, La Liga e tanti altri tornei anche di sport differenti rispetto al calcio.