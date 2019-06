Calcio, Coppa Ostuni, la festa è dall'Albenga. Beluffi e Belvedere piegano 2-0 il Savona

E' l'Albenga la squadra vincitrice della Coppa Ostuni, al "Santuario" di Savona i bianconeri hanno avuto la meglio per 2-o sul Savona.

LA CRONACA

Parte forte il Savona che nella prima mezz'ora costringe l'Albenga a rintanarsi nella propria trequarti. I biancoblu sfiorano il gol in almeno tre occasioni, ma un po' per imprecisione degli attaccanti, un po' per la bravura del portiere Scalvini il gol non arriva!

Gli ingauni hanno il merito di resistere al momento di difficoltà e alla prima occasione passano un vantaggio con un gran tiro di Beluffi dai 25 metri che sorprende il portiere ospite Cirillo.

Ad inizio ripresa il Savona preme ancora alla ricerca del pareggio, ma la Albenga si difende con molto ordine e buon palleggio a centrocampo. In un delle azioni di alleggerimento della pressione biancoblu arriva il raddoppio dell'Albenga: è il 78'e il merito è di Belvedere, bravo a raccogliere la respinta della difesa ospite e a blindare il risultati. Il Savona cerca in tutti i modi di riaprire i conti, ma Scalvini e la difesa bianconea si oppone con profitto fino alla fine.