Calcio, Albenga. I rumors attorno alla società non si placano, ma è difficile attendersi sorprese

Sono state 24 ore quasi paradossali quelle vissute attorno all'Albenga Calcio, a poche ore dalla presentazione del nuovo organigramma societario.

L'inserimento in extremis di un nuovo soggetto pronto a trattare per le quote bianconere di fatto è stato palesato tramite una smentita dalla stessa società nella tarda serata di ieri, scatenando una ridda di voci che si è riverberato fino alla mattinata odierna.

Margini per eventuali scossoni in vista del traguardo francamente non sembrano esserci, tanto che lo scenario in questo momento del tutto più probabile vede l'annuncio entro la serata di Giuseppe Marino come presidente, di Roberto Belvedere come direttore generale e di Ivan Monti come allenatore.