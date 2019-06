Calcio, Legino. Riccardo Morielli saluta il Ruffinengo: "Sei anni ricchi di emozioni, giusto fare un passo indietro"

La decisione era nell'aria, ma solo stamattina è arriviato il commiato ufficiale di Riccardo Morielli dal Legino.

Il centrocampista valbormidese saluta quindi la casacca che ha indossato per sei lunghi anni, dai campi della Prima Categoria, fino al sogno dei playoff per salire in Eccellenza.

"Non è sicuramente un momento per me semplice - ha esordito Morielli - ma credo che le tempistiche siano quelle giuste per salutare il Legino. Quando ti rendi conto che qualcosa è cambiato nello spirito della squadra rispetto a ciò che hai conosciuto per tanto tempo, penso sia corretto trarne le conclusioni.

Problemi con mister Girgenti? Nel calcio ci sta che un allenatore e un tecnico possano avere punti di vista differenti, ma sotto il profilo umano e personale ci siamo chiariti e con l'allenatore non c'è alcun tipo di problema. Personalmente ero legato allo spirito "Leze", combattivo e tignoso, ma ogni tecnico ha il diritto di poter perseguire la propria idea di calcio.

Resterò comunque sempre un grande tifoso del Legino e auguro a tutti il meglio per la prossima stagione sportiva. Il futuro? Vediamo, gioco a calcio per divertimento e spero di trovare una soluzione che possa far collimare gli aspetti lavorativi e familiari".