Calcio. Si presenta il terzo gruppo interessato alla gestione dell'Ellena: "Curiosi di capire se il Comune vorrà davvero dare la svolta"

"Dopo essere stati menzionati solo da bocca altrui - esordisce Pizzorno - avevo piacere d presentare la nuova società che concorre al bando per l’assegnazione del campo sportivo G.Ellena di Loano: il sottoscritto, in qualità di presidente, affiancato da Lorenzo Rizzonato, Gino Garabello e Marco Mandraccio.

Dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni di Ugo Piave e di Brian Piave , pronti a confermare la loro manifestazione di interesse per partecipare al bando relativo all'assegnazione dello stadio "Ellena" , anche il terzo gruppo ha voluto esporre il proprio progetto per la struttura di Viale Silvio Amico, tramite le parole del presidente Marco Pizzorno.

Personalmente poi mi sono allontanato dal settore giovanile del Loano per andare a dare il mio contributo al settore giovanile dell' Asd Pietra Ligure e all' Usd Borgio Verezzi.

Negli anni che abbiamo contribuito nei vari settori giovanili sia all'interno della dirigenza che, esternamente, come genitori abbiamo individuato dei punti fondamentali per ricreare un sano settore giovanile, finalizzato al divertimento, all'apprendimento, al gioco e ed alla disciplina sportiva.

I piani per la struttura? Inizialmente avremmo intenzione di riqualificare l’ambiente interno in quanto in condizioni non idonee per l’accoglienza dei piccoli calciatori,