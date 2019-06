Quiliano, escursione al "Sentiero dei Ponti del Rio Danè"

Sabato 22 giugno il secondo appuntamento con le escursioni alla scoperta delle bellezze del territorio Quilianese organizzate dall’Amministrazione Comunale di Quiliano in collaborazione con l’Associazione Volontari Protezione Civile di Quiliano, il Gruppo Escursionistico La Rocca, l’Associazione Aemilia Scauri e l’Associazione Turistica Pro Loco Quiliano.

Questo il programma della giornata: Ritrovo ore 14.30 in Piazza Veirasca a Montagna ed inizio gita. Percorso: da via Peneirolo al Ponte della Ratta tramite l’antico sentiero, Cascata della Donaiola, Faia, Cervaro ed arrivo in Piazza Veirasca Dislivello: 350 m Tempo percorrenza: circa 4 ore e mezza Attrezzatura: abbigliamento adeguato da escursione, scarpe da trekking, borraccia con acqua.

Le prossime escursioni in programma sono le seguenti: 13 luglio – Castello di Pomo in notturna – Serata delle streghe (1 ora circa); 28 luglio – Rocche Bianche – Lago – Faggeta – Monte Alto (5 ore circa); 15 agosto – Plenilunio alla Ciappetta in notturna – (2,5 ore circa): mese di settembre – la strada dei cinque ponti – Loju du Torciö e l’antica Ressia – (5 ore circa); mese di ottobre – Le antiche fortificazioni Napoleoniche – Monte Baraccone (6 ore circa).

Verranno via via rese note le date e, nei giorni precedenti alle, escursioni saranno fornite, anche tramite il sito internet www.comune.quiliano.sv.it e la pagina facebook del Comune di Quiliano, il programma e tutte le informazioni necessarie per partecipare.