Calcio, Albissola. Colla non arretra di un passo: "Basta bugie, è tempo di tutelare i nostri interessi nelle sedi competenti"

Stamattina la presidentessa Fantino - Colla ha annunciato la prosecuzione dell'attività sportiva, anche nel caso non ci fosse l'iscrizione in Serie C.

"Per la questione stadio forse è tardi - sorride amaro l'Amministratore Delegato ceramista - ma ringrazio per gli attestati di stima ricevuti e ogni manifestazione di supporto può essere davvero ben accetta. Ho letto anche stamattina la presa di posizione dell' Assessore Scaramuzza sul nostro precedente incontro. Andammo a fare una ricognizione al Bacigalupo insieme alla Digos, al comandante dei vigili, agli ingegneri della Lega, ma con il senno del poi visto l'ormai pubblico indebitamento del Savona, mi chiedo come i biancoblu avessero potuto partecipare ai lavori. Basta bugie per cortesia, eravamo pronti a investire soldi veri, abbiamo ancora i preventivi pronti e stampati, ma non ho più intenzione di spendere parole attraverso i giornali, ho dato mandato ai legali per tutelare i nostri interessi. Noi presenteremo le nostre considerazioni, poi vedremo se qualcuno non avrà onorato le proprie responsabilità".