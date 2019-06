Calcio. La famiglia Colla non lascia: "Anche senza la Serie C non abbandoneremo l'Albissola"

Restano poco più di 36 ore all'Albissola per trovare quello stadio necessario per formalizzare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Il tempo stringe, ma l'ipotesi di un totale disimpegno da parte della proprietà sembra di fatto essere tramontata. Il profilo del patron Gianpiero Colla resta riservato, ma a confermare l'impegno della famiglia è la presidentessa Claudia Fantino - Colla

"Nel caso non dovessimo riuscire ad iscriverci in Serie C ripartiremo comunque da una categoria più bassa, ma comunque consona a questa società.

Nel corso delle ultime ore abbiamo raccolto tantissimi attestati di stima che, in un momento di forte sconforto, ci hanno spinto a guardarci negli occhi e a non mollare.

Sarà un percorso più lungo, ma abbiamo la ferma intenzione di riportare l'Albissola nell'arco dei prossimi anni dove le compete"