Calcio, AIA. La sezione di Savona si aggiudica il "Memorial Claudio Rosso"

Giacchette nere in campo ieri mattina sul sintetico di via Marco Polo ad Andora, per la dodicesima edizione del Memorial Claudio Rosso che ha visto ben cento arbitri nel ruolo di giocatori di calcio.

"È grande motivo di soddisfazione per Andora aver ospitato questo evento - ha dichiarato Daniele Martino, Consigliere delegato alle Politiche Giovanili e un passato in giacchetta nera, che ha premiato i partecipanti insieme al Sindaco Mauro Demichelis e al consigliere delegato allo Sport Ilario Simonetta - Gli arbitri della regione hanno scelto infatti Andora per l'efficienza e la funzionalità della struttura di Via Marco Polo e per le attrattive turistiche e balneari che la nostra Città offre - ha spiegato Martino - Ringrazio la sezione arbitri di Albenga, in particolare il segretario Giacomo Di Gangi, il componente Riccardo Villa e l'associato Kevin Bertonasco. Grazie per la disponiblità all'Area Calcio Andora, al Presidente Luca Guardone e a tutti i volontari che hanno lavorato per il buon esito della manifestazione e rinfrancato le squadre. Inoltre, sottolineo il grande sostegno avuto dal Sindaco Mauro Demichelis, dal Consigliere delegato allo Sport Ilario Simonetta e dal suo predecessore Paolo Rossi, che ha sovrainteso alla realizzazione di questo impianto".