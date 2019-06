Calcio. Delucis pizzica il Savona: "Il presidente non mi ha visto allo stadio? L'importante è che mi riconoscano i tifosi"

E' una replica particolarmente pungente quella con cui Alessandro Delucis, Consigliere Comunale savonese, ha voluto replicare al Savona Calcio, dopo l'annuncio della convocazione della terza commissione per discutere sulle condizioni dello stadio "Valerio Bacigalupo".

Ecco cosa è apparso ieri sera sui canali social.

"Riguardo alla risposta che il Savona Fbc ha dato alle mie dichiarazioni sulle condizioni dello Stadio Comunale Valerio Bacigalupo vorrei fare delle dovute precisazioni.Non sono consigliere comunale da 3 anni ma bensì da 8 mesi.In questi giorni ho ricevuto molte richieste di interessamento sulla situazione dell’impianto, ritenendo opportuno verificare di persona ho fatto un sopralluogo privato,ho riscontrato alcune problematiche e ho deciso di chiedere una convocazione della terza commissione, come nelle mie prerogative, per discutere insieme al Savona calcio su quello che è stato fatto e su quello che si intende fare in futuro per mantenere decoroso l’impianto pubblico.Spiace che il Savona abbia portato il dibattito su un piano prettamente personale.Il mio interessamento non è un attacco alla società Savona calcio ma volto a tutelare il bene pubblico.In questi 3 anni ho frequentantato molte volte lo Stadio sia per la mia carica di collaboratore regionale dell’AIC - Associazione Italiana Calciatori sia come semplice tifoso certamente non per fare passerelle in tribuna ma per tifare seduto al solito posto nei distinti dove andavo da bambino con mio padre.Che il presidente non mi abbia riconosciuto non mi importa ma per quello che il Savona è stato, è e sarà nella mia storia inizierò a preoccuparmi quando saranno i tifosi a non riconoscermi".