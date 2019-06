Calcio, Olimpia Carcarese: tante conferme per la prossima stagione. Il ds Gandolfo. "Gruppo dalle elevate qualità morali"

Si ringraziano gli uomini straordinari che hanno contribuito alla rinascita sportiva della nostra società, in particolare chi per motivi personali ha deciso momentaneamente di non proseguire l'avventura sul campo con questi colori. Un grazie di cuore quindi " allo sterzatore" Matteo Siri, "La garra charrua" Javier Cabrera, il giovane Leonardo Revelli e "la bandiera" Alex Loddo. Inoltre cambia veste passando dal campo alla dirigenza il neo eletto vice presidente e direttore sportivo Edoardo Gandolfo.

"Questo nuovo ruolo è per me un onore oltre che una grande responsabilità. Sono fiero ed orgoglioso di poter continuare a dare il mio contributo per questi colori che amo e di cui vado fiero fin da bambino. Ci tengo a dire che questo gruppo e questa società è piena di persone straordinarie ed è fondata su grandi qualità sia calcistiche che morali. Per tutti gli autori della meravigliosa cavalcata della stagione appena conclusa, le porte biancorosse saranno sempre aperte. Dal 1 Luglio inizieranno ad essere ufficializzati i primi colpi di mercato, anch'essi selezionati sulle basi di principi fondamentali per noi: AMBIZIONE, PROFESSIONALITÀ e soprattutto senso di appartenenza coniato col nuovo termine di CARCARESITÀ"