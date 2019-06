Canottieri Sabazia 45 volte sul podio a Osiglia

Si sono svolte domenica 23 giugno a Osiglia, le gare valide per l’assegnazione del titolo ligure in K4 e Canoagiovani. Erano presenti tutte le società della Regione sotto una giornata splendida e la manifestazione si è svolta regolarmente.

La Canottieri Sabazia, con una compagine molto agguerrita, ha portato a casa 19 Ori, 18 Argenti e 8 Bronzi. Per il campionato regionale da sottolineare l’oro conquistato da Pietro Fornari, Flavio Ghezzi, Federico Ottonello e Ludovico Spezialetti (Senior 5000 mt.) e l’oro di Edoardo Corallo, Matteo Curletti, Simone Delfino e Gabriele Pontini (Ragazzi, 5000 mt.).

Nella classifica generale, la Canottieri Sabazia si posiziona al primo posto con 304 punti, seguita da Canottieri Sanremo con 187 punti e terza Palmarese da Genova con 43 punti.

Soddisfazione per i risultati dallo staff tecnico Laura Bentivoglio ed Emanuel Cabib, che vedono la squadra in forte crescita sia nel settore giovanile che nelle categorie superiori. Prossimo impegno a Omegna dove sarà presente una rappresentativa della Sabazia.

Intanto, giungono buone notizie da parte di Francesca Capodimonte, in forza alla Marina Militare e tesserata per la Canottieri Sabazia, che è stata convocata dal Commissario tecnico Oreste Perri per gli Europe Games 2019 di Minsk (Bielorussia) che sono in programma dal 25 al 27 giugno.





RISULTATI:





K4, 5000 mt., Senior maschile:

ORO per Pietro Fornari, Flavio Ghezzi, Federico Ottonello, Ludovico Spezialetti













C1, 5000 mt., Senior maschile:

ORO per Andrea Tarditi





K4, 5000 mt., Ragazzi maschile:

ORO per Edoardo Corallo, Matteo Curletti, Simone Delfino, Gabriele Pontini





K2, 5000 mt., Ragazzi maschile:

ORO per Alessandro De Stefano e Samuele Dossetti

ARGENTO per Marco Tarditi e Alessandro Mito





K1, 5000 mt., Ragazzi maschile:

ARGENTO per Filippo Ferrara





K2 5,20, 2000 mt., Allievi B maschile:

ARGENTO per Filippo Baldizzone e Alessandro Mineo





K1 4,20, 2000 mt., Allievi B maschile:

ARGENTO per Van Son Folli





K2, 5000 mt., Junior maschile:

ORO per Matteo Gerace e Leonardo Sogno

ARGENTO per Francesco Lai e Giulio Stocca

BRONZO per Marco Camoirano e Vincent Moretti





K1, 5000 mt., Junior femminile:

ORO per Elisa Tosin





K2, 2000 mt., Cadetti B maschile:

ARGENTO per Martino Cambiaso





K1, 2000 mt., Cadetti B maschile:

ORO per Edoardo Ramagli

ARGENTO per Riccardo Rossi





K2, 2000 mt., Cadetti A maschile:

ARGENTO per Riseld Arifaj e Klaudiusz Cascio













K1, 2000 mt., Cadetti A maschile:

ORO per Michael Battaglia





C1, 200 mt., Ragazzi maschile:

ORO per Alessandro Mito

ARGENTO per Edoardo Corallo





K1, 200 mt., Ragazzi maschile:

ORO per Alessandro De Stefano

ARGENTO per Samuele Dossetti

BRONZO per Matteo Curletti





K4, 200 mt., Junior maschile:

ORO per Pietro Fornari, Flavio Ghezzi, Sogno Leonardo e Ludovico Spezialetti

ARGENTO per Matteo Gerace, Francesco Lai, Federico Ottonello, Giulio Stocca





K1, 200 mt., Cadetti B maschile:

ORO per Edoardo Ramagli





K1, 200 mt., Allievi B maschile:

ARGENTO per Filippo Baldizzone

BRONZO per Van Son Folli





C1, 200 mt., Senior maschile:

ORO per Andrea Tarditi





K2, 200 mt., Cadetti B maschile:

ARGENTO per Edoardo Ramagli e Riccardo Rossi

BRONZO per Martino Cambiaso ed Edoardo Griseri





K2, 200 mt., Senior maschile:

ORO per Francesco Lai e Giulio Stocca





K4, 200 mt., Ragazzi maschile:

ORO per Edoardo Corallo, Matteo Curletti, Simone Delfino e Pontini Gabriele





K1, 200 mt., Cadetti A maschile:

ORO per Michael Battaglia





K2, 200 mt., Cadetti A maschile:

BRONZO per Riseld Arifaj e Klaudiusz Cascio





K2, 200 mt., Junior maschile:

ORO per Flavio Ghezzi e Ludovico Spezialetti

ARGENTO per Pietro Fornari e Leonardo Sogno

BRONZO per Matteo Gerace e Federico Ottonello





K1, 200 mt., Junior femminile:

ARGENTO per Elisa Tosin





K2, 200 mt., Ragazzi maschile:

ORO per Alessandro De Stefano e Samuele Dossetti

ARGENTO per Simone Delfino e Gabriele Pontini

BRONZO per Alessandro Mito e Marco Tarditi





K1, 200 mt., Junior maschile:

ORO per Flavio Ghezzi,

ARGENTO per Leonardo Sogno

BRONZO per Pietro Fornari





K1+K2, 2x200 mt., Allievi B maschile:

ARGENTO per Baldizzone Filippo, Van Son Folli e Alessandro Mineo





Nella foto A: Oro e Argento a Canottieri Sabazia al K4, 200 mt, Junior

Nella foto B: il gruppo in trasferta a Osiglia