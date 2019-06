A Boissano arriva nel week end la 66^ edizione dei Campionati Nazionali Libertas di atletica

Sabato 29 e domenica 30 giugno l'impianto sportivo intercomunale di Boissano ospiterà la 66^ edizione dei Campionati Nazionali Libertas.

La manifestazione è organizzata dall'Asd Atletica Arcobaleno Savona con il supporto dell'Asd Atletica Run Finale su mandato del Centro Sportivo Nazionale Libertas e con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione De Mari e dei Comuni di Boissano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Borghetto Santo Spirito, Toirano, Giustenice, Tovo San Giacomo. L'evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Doria a Loano: hanno partecipato all'incontro il sindaco di Boissano Rita Olivari, l'assessore allo sport del Comune di Loano Remo Zaccaria ed i suoi omologhi dei Comuni di Pietra Ligure e Finale Ligure Daniele Rembado e Claudio Casanova, il presidente dell'Asd Atletica Arcobaleno Savona Santino Berrino, il presidente dell'Asd Atletica Run Finale Marco Fregonese ed il consigliere dell'Asd Arcobaleno e direttore dell'impianto di Boissano Stefano Corona. Si prevede la partecipazione di circa 800 atleti di oltre 50 società provenienti da Piemonte, Calabria, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Veneto, Umbria, Friuli Venezia-Giulia, Lazio e Lombardia.

Le iscrizioni in fase di chiusura e perciò ci si attende ancora qualche significativa adesione. La manifestazione rappresenta per gli organizzatori (l'Atletica Arcobaleno Savona, gestore dell'impianto, e l'Atletica Run Finale che affiancano il Comitato Nazionale Libertas) e per gli Enti pubblici (i Comuni sottoscrittori dell'accordo di gestione, e la Fondazione Agostino De Mari) una nuova grande opportunità di crescita e di valorizzazione della struttura e dell'intero comprensorio, nonché un trampolino di lancio in vista dei prossimi appuntamenti a carattere nazionale anche in ambito Fidal. Questo già a partire dal 2020, anno in cui si celebrerà il riconoscimento di “European Community of Sport 2020” assegnato da Aces Europe alla “Italian Riviera”. Roberto Pizzorno, delegato provinciale del Coni e referente regionale di Libertas, spiega: "Quando il comitato nazionale Libertas ci ha comunicato la propria intenzione di organizzare i Campionati in Liguria, non ho avuto dubbi nel proporre la struttura di Boissano. Oltre ad avere già ospitato numerose manifestazioni di alto livello, infatti, si tratta di uno dei migliori impianti del territorio, ottimamente gestito dalla Atletica Arcobaleno e da Run Finale con il prezioso contributo di decine di volontari ed il fondamentale supporto dei Comuni.

I Campionati saranno aperti a tutti e vedranno la partecipazione di atleti normodotati e non, perciò rappresentano perfettamente lo spirito inclusivo di cui sono portatrici tutte le discipline sportive. Inoltre, visto il gran numero di iscritti ed accompagnatori al seguito, rappresentano anche un'importante occasione turistica per tutto il comprensorio" Il Campionato è riservato alle categorie Esordienti 8-10 (ex Esordienti B-A) m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e, Assoluti m/f, Master m/f, per una competizione dedicata a tutte le fasce di età e costruita sulle esigenze specifiche di tutti. Molte le prove da seguire con attenzione in questo intenso fine-settimana di gare. In particolare lo sprint, con un duello inedito sui “100 piani” targato Arcobaleno tra Luca Biancardi, che della distanza è uno specialista, e l'ostacolista Francesco Rebagliati. Ma anche le gare di marcia, tutte sui 5 chilometri, vedranno all'opera alcuni dei migliori specialisti nazionali.