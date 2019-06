Calcio, Cairese. Le ambizioni non calano per Matteo Solari: "Ci salutano tanti senatori, ma vogliamo rimanere altamente competitivi"

Assestato il quadro societario, è tempo di pensare alla nuova stagione per mister Matteo Solari e per la Cairese.

A breve dovrebbero essere ufficializzati i primi colpi, anche se il tecnico inizialmente intende soffermarsi sugli addii anche eccellenti.







Mister, la Cairese perderà tanti senatori.

“Si, per situazioni contingenti di diverso tipo. Alessi ad esempio ha avuto una bella opportunità con il Vado, un'occasione che Diego merita per l'uomo e per il professionista che è, dentro e fuori dal campo. Sono felice di aver dato la mia parte di contributo affinchè a 37 anni potesse confrontarsi con un campionato come la Serie D”.







Anche Di Leo e Spozio sono ai saluti.

“Cristian è atteso da una decisione non semplice, visti i recenti infortuni, ma credo che in cuor suo sappia cosa fare quando il fisico lancia determinati tipi di segnali. Lo dico perchè ci sono passato anche io. Parliamo anche in questo caso di un giocatore incredibile, quando lo abbiamo avuto a disposizioen nelle ultime giornate è riuscito come sempre a fare la differenza. Spozio invece ha avuto un'opportunità di lavoro importante dopo aver conseguito la laurea ed era corretto che le sue esigenze fossero assecondate: Matteo è cresciuto con noi, fino a diventare capitano, il momento dei saluti è stato da vero groppo in gola”.







Simili partenze possono lasciar presagire a un ridimensionamento?

“Assoutamente no. Abbiamo a disposizione ottimi giocatori e la dimostrazione più lampante è l'insistenza con cui vengono contattati dalle altre squadre. Uno di essi ad esempio è Saviozzi, un giocatore su cui tanti “direttoroni” non avrebbero scommesso nemmeno in Promozione, eppure Francesco ha avuto le qualità per affermarsi ad alti livelli. Ora però per lui viene il difficile, con la stagione della conferma. Ringiovaniremo la squadra, è vero, ma il nostro obiettivo è lasciarci alle spalle un sacco di big, provando a vincere tutte le partite, come del resto è avvenuto l'anno scorso”.







Chi sembrava dover partire è Di Martino.

“Mirko resterà con noi e sono sicuro che il prossimo sarà suo anno. Con noi è in debito di una stagione: avesse disputato un torneo sui suoi standard sono sicuro che avremmo vinto il campionato”.







Anche Luca Giribaldi sa salutato il “Brin”.

“Ha subito un infortunio gravissimo, ma ha avuto la forza di rialzarsi. Giustamente a 31 anni ha la necessità di giocare, ma per lui le nostre porte saranno sempre aperte, sotto qualsiasi veste. Un grande in bocca in lupo, infoine, volevo rivolgerlo a Francesco Brignone: è un ragazzo di grande mentalità e sono convinto che se rimarrà al Savona farà un grandissimo campinato”.







Voci di mercato vi davano vicini a Youri Vittori.

“E' un giocatore che mi piace tantissimo, ma per motivi lavorativi l'operazione non si è potuta concludere, buon per il Finale”.







Quanto dista l'inizio della nuova stagione?

“I ragazzi avranno dieci giorni di lavoro da svolgere a casa a partire dal 20 luglio, poi dal 29 inizierà il pre ritiro con il condizionamento atletico. Dal 3 agosto prenderà il via la preparazione vera e propria”.