Calcio. Niente salti nel buio per il Borghetto, avanti con Maurizio Carle

Il comunicato della società:

Neanche il tempo di smaltire le inevitabili tossine di una stagione difficile, ma comunque soddisfacente, e già si pensa all’immediato futuro e alle prossime sfide che ci vedranno ancora impegnati nel campionato di Prima Categoria, per il secondo anno consecutivo.

Piccolo record questo, per l’FCD Borghetto 1968, che almeno nella sua storia più recente, mai era riuscito a conservare la categoria da neopromossa. Stagione difficile quella appena trascorsa, dicevamo: passare dalla marcia imperiosa della stagione precedente che ci ha visto superare i play-off, alla dura realtà della Prima, con gran parte del gruppo confermato, ci ha messo di fronte ad inevitabili difficoltà, non aiutati da un calendario che ci ha imposto nelle prime giornate, un filotto di avversarie di alto livello. I ragazzi guidati da Mister Carle, coadiuvato dalla commissione tecnica, al termine dei Play Out per niente scontati, sono riusciti a portare a casa la meritata salvezza. L’intento di ripartire tutti insieme non sarà soddisfatto completamente, a qualche uscita con motivazioni diverse, si provvederà con l’innesto di nuove leve, con la speranza di concretizzare qualche ritorno a casa di giovani che nel frattempo si sono fatti le ossa in altre realtà. Direi quasi superfluo il ribadire la continuità che il nostro gruppo dirigenziale, vuole dare alla sua prima panchina, quella di Mister Carle. Dopo una promozione, dopo una conservazione della categoria, è naturale dare continuità a questo progetto per il terzo anno consecutivo, dove sulle basi del biennio precedente, si lavorerà per migliorare insieme, crescendo a difesa dei colori granata.