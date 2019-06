Calciomercato. La Baia Alassio mette a segno un altro colpo, è fatta per Luca Colli

Luca Colli è un nuovo centrocampista della Baia Alassio.

Ecco le prime dichiarazioni dell'ex giocatore della Dianese & Golfo

"Mi lega un'amicizia fraterna con il DS Marcello Panuccio, inoltre avevo voglia di mettere l'esperienza al servizio dei giovani, insieme a un Mister a cui piace giocare e costruire gioco.

C'è sempre entusiasmo quando si abbraccia una nuova avventura, soprattutto quando ha i presupposti giusti per puntare in alto. Per il mio trasferimento ha avuto un ruolo importante anche la presenza di giocatori come Gorlero, Garibizzo, Numeroso, Monteleone e tanti altri: tutti ex compagni col quale ho giocato in annate diverse ed al quali volevo nuovamente unirmi"