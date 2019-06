Calcio, Dianese & Golfo. Saluta Davide Brignoli, a caccia di una nuova avventura

Davide Brignoli è pronto per una nuova avventura. L'esperto difensore non molla e pensa già all'ennesima stagione da vivere sul campo, forte anche delle 29 presenze (tutte da 90 minuti) collezionate nell'ultima annata vissuta da capitano con la maglia della Dianese&Golfo.

Nonostante il traguardo dei 41 anni che verrà tagliato il prossimo 26 luglio, l'entusiasmo e l'ambizione dell'ex giocatore, tra le altre, di Cairese, Loanesi e Alassio FC non sembrano proprio venire meno. Un dettaglio non da poco considerando il valore del giocatore, carriera alla mano, assolutamente non in discussione.