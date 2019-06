Calcio, Coppa Italia e Coppa Liguria: niente promozione per la vincitrice, ma come premio sarà pagata la quota d'iscrizione al campionato

COPPA ITALIA E COPPA REGIONE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 17 giugno ha determinato quanto di seguito in relazione alla Coppa Italia ed alla Coppa Regione per la stagione sportiva 2019/2020:

Coppa Italia – è stato confermato che anche per la prossima stagione sportiva verrà organizzata disgiuntamente per le Categorie di Eccellenza e Promozione e, pertanto, verranno disputate la “Coppa Italia Eccellenza” e la “Coppa Italia Promozione”;

Coppa Regione – verrà organizzata disgiuntamente una manifestazione per ciascuna delle tre Categorie: “Coppa Liguria di 1° Categoria”, “Coppa Liguria di 2° Categoria” e “Coppa Liguria di 3° Categoria”. E’ stato, altresì, definito quanto segue:

Vincente “Coppa Italia Eccellenza”: acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della “Coppa Italia Dilettanti” la cui vincente – Art. 49/c)/1) N.O.I.F. – “Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale

Vincente “Coppa Italia Promozione”: alla Società vincente verrà riconosciuto un contributo pari agli oneri di iscrizione del Campionato di Promozione della stagione sportiva in cui è stata vinta la Coppa.

Vincente “Coppa Liguria 1° Categoria”: alla Società vincente verrà riconosciuto un contributo pari agli oneri di iscrizione del Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva in cui è stata vinta la Coppa;

Vincente “Coppa Liguria 2° Categoria”: alla Società vincente verrà riconosciuto un contributo pari agli oneri di iscrizione del Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva in cui è stata vinta la Coppa;

Vincente “Coppa Liguria 3° Categoria”: alla Società vincente verrà riconosciuto un contributo pari agli oneri di iscrizione del Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva in cui è stata vinta la Coppa.

I contributi di cui ai punti precedenti saranno erogati, alle Società aventi diritto, successivamente alla formalizzazione ed al pagamento di quanto previsto dalla tabella “Riepilogo Costi” dell’iscrizione al Campionato di competenza della stagione sportiva successiva. C

COPPA REGIONE – PRIMO TURNO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si comunica quanto segue in relazione al primo turno delle Coppe Regione: valutata la possibilità che l’organico dei quattro gironi del Campionato di Prima Categoria possa essere definito come nella corrente stagione sportiva (2 gironi da 14 squadre e 2 gironi da 16 squadre);

valutata la possibilità che l’organico dei sei gironi del Campionato di Seconda Categoria non sia omogeneo per tutte le Delegazioni; per quanto sopra si determina che i gironi di Coppa che vedranno impegnate squadre in organico a gironi di Campionato con un minor numero di squadre potranno essere disputati con gare di andata e ritorno mentre quelli che avranno in organico le squadre assegnate a gironi di Campionato con il maggior numero di squadre verranno disputati, come di consueto, con gare di