Calcio. Manuel Scaglione saluta con una lettera l'Alassio FC, ora il ritorno all'Andora

Dalla serie di promozioni dalla Terza Categoria fino all'Eccellenza, passando per il record europeo di vittorie consecutive, fino alla salvezza maturata nell'ultimo campionato: quella di Manuel Scaglione con l'Alassio FC è stata una storia speciale, conclusasi ufficialmente ieri sera con un sentito post su Facebook.

Come risaputo il regista andorese dovrebbe tornare a vestire proprio i colori della propria città, pronta ad affrontare il prossimo campionato di Prima Categoria:

E come in tutte le cose c’è un inizio e una fine!

E’arrivato anche per me il momento di salutare l’Alassio FC!!!

Siamo partiti dalla Terza categoria e abbiamo fatto un percorso splendido insieme riportando in Eccellenza una squadra ad Alassio dopo anni e anni di vuoto assoluto da categorie dilettantistiche importanti.

In primis ringrazio il Presidente che mi ha permesso di fare parte di tutto ciò, di avere vinto un “record” e di essere stato uno dei Pilastri di questa Squadra, poi ci sono TUTTI i miei Splendidi compagni che mi hanno accompagnato in questi 5 anni: ne abbiamo passate di tutti i colori ma non abbiamo mollato MAI sia nel vincere campionati ma anche per Salvarci all’ultima giornata ed è questo che ci ha permesso di levarci belle soddisfazioni tutti INSIEME!!!

C’e’ chi mi ha dato tanto e chi è stato una delusione completa ma questo fa parte della vita: a prescindere vi dico GRAZIE xche da ogni cosa c’è da imparare!

Purtoppo la “vecchiaia”, gli acciacchi e gli impegni mi fanno fare una scelta diversa, ma l’Alassio Fc mi resterà per sempre nel cuore(e sulla pelle)

MANUEL