"Campioni di una notte": il primo posto è per i ragazzi di Rivierauto Galvagno (FOTO)

"Al netto del divertimento visto in campo - ha sottolineato Emanuele Scorsone - sono davvero felice perchè la manifestazione è filata via senza alcun tipo di intoppo. Quando ci sono eventi di questo tipo, così lunghi e disputati nel corso della notte, c'è sempre il rischio di dover affrontare qualche piccolo intoppo, ma così fortunatamente non è stato. Un grazie a chi ci ha dato una mano, in particolar modo Gabriele Patrucco. alla fine credo che tutti si siano divertiti tra musica e fuochi d'artificio. Un ringraziamento particolare, infine, va alla squadra siciliana che ha partecipato al torneo, con la quale si è instaurato un bellissimo gemellaggio. Una nuova edizione? Vedremo, ma i presupposti sembrano essere i migliori".