Pirates Savona: arriva la chiamata azzurra per ben 11 ragazze

Ancora buone notizie dal settore femminile Pirates. Per il raduno del 7 Luglio , in programma al Velodromo Vigorelli Milano, tempio del football americano in Italia, in preparazione dei due test match contro la nazionale spagnola, che si svolgeranno il 13 Luglio a Madrid ed il ritorno a Bologna il 03 Agosto, il capo allenatore Alfredo Giuso Delalba ha convocato le seguenti tesserate del team Pirates , segno inequivocabile dell’ottimo lavoro che la società ligure sta svolgendo nel settore.

Le ragazze convocate sono: Arza’ Serena, Brunetto Veronica, Bruno Federica, De Carlo Cristina, Giuso Delalba Francesca, Giribone Giulia, Goncalves Nayara, Menaballi Alice, Pasquero Selina, Rollero Nadia, Ronchi Rachele.