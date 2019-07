Calcio, Albenga. Il mondo capovolto in appena 365 giorni

Riavvolgendo il nastro a circa un anno fa, appare quasi paradossale la metamorfosi che sta per avvenire ad Albenga.

Il quadro era infatti desolante: una società iscritta in extremis in Eccellenza, con risorse stringate e una retrocessione in Promozione che sembrava quasi inevitabile; l'impresa compiuta l'anno scorso da squadre e società ha però permesso agli ingauni di superare il guado, fino ad arrivare alla giornata di ieri, quando di fatto la famiglia Colla ha palesato in maniera chiara il proprio interesse per subentrare nella gestione del club.

Gli indizi sono molteplici: conferme a denti stretti dai rispettivi quartier generali, il blocco del mercato dell'Albenga (già ieri erano infatti attesi annunci che non sono poi avvenuti) e il summit che ieri sera si è svolto tra i dirigenti bianconeri in vista dell'imminente fusione.

La definitiva fumata bianca è attesa al massimo entro la giornata di domani, dando così il via libera alla costruzione della squadra che dovrà di fatto tentare l'immediato ritorno in Serie D, primo trampolino verso il calcio professionistico.

Proprio la potenzialità delle strutture, gli spazi annessi e l'importanza della piazza, avrebbero convinto la famiglia Colla a ricominciare la scalata, riaccendendo gli entusiasmi di un'intera città rimasti sopiti per troppo tempo.