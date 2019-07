Calcio. Pietra Ligure, colpo in attacco: ecco Amerigo "Lenny" Castagna

Amerigo "Lenny" Castagna è un nuovo giocatore del Pietra Ligure. Ad ufficializzare l'arrivo dell'ex attaccante dell'Imperia è direttamente il club del presidente Claudio Faggiano.

Di seguito il comunicato della società :

"L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver tesserato per la stagione 2019-20 il giocatore Amerigo "Lenny" Castagna. L'ex attaccante di Argentina e Imperia, con i nerazzurri dal 2014 al 2019 ha totalizzato 56 gol in 112 presenze in campionato, sarà subito a disposizione per rinforzare il nostro reparto di attacco. Tutta la società è lieta di dare il benvenuto a Lenny augurandogli le migliori cose in maglia biancoazzurra".