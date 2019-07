Canottieri Sabazia: week end a medaglia per tutti i Cadetti biancorossi

Una rappresentativa di 11 atleti della Canottieri Sabazia ha partecipato ieri, domenica 30 giugno a Omegna, alle gare legate al Campionato regionale mt. 500 Piemonte-Valle d’Aosta-Lombardia + Canoagiovani. Nella giornata, a brillare sono stati i Cadetti A e B della nostra Società, tutti tornati a casa almeno con una medaglia, dopo essersi messi particolarmente in evidenza sui 2.000 mt. e sui 200 mt. Prezioso il bronzo nel K4, ad opera dei Ragazzi Simone Delfino, Edoardo Razzoli, Filippo Ferrara e Davide Mitro.

Questo il risultato complessivo del medagliere: 5 Ori, 1 Argento, 2 Bronzi.

Prossimo impegno dal 5 al 7 luglio alla Gara internazionale velocità per club che si terrà ad Auronzo, dove si prevedono agguerrite compagini straniere. Una settimana di duro impegno per i tecnici Laura Bentivoglio ed Emanuel Cabib, in vista della trasferta.









RISULTATI:





K2, 2000 mt., Cadetti A maschile:

ORO per Michael Battaglia e Filippo Spezialetti





K1, 2000 mt., Cadetti B maschile:

BRONZO per Pietro Frumento





K2, 200 mt., Cadetti A maschile:

ORO per Michael Battaglia e Filippo Spezialetti





K1, 200 mt., Cadetti B maschile:

ORO per Pietro Frumento













K4, 500 mt., Ragazzi maschile:

BRONZO per Simone Delfino, Edoardo Razzoli, Filippo Ferrara e Davide Mitro





K2, 200 mt., Cadetti B maschile:

ORO per Edoardo Ramagli e Pietro Frumento





K1, 200 mt., Cadetti A maschile:

ARGENTO per Filippo Spezialetti





K1, 200 mt., Cadetti A maschile:

ORO per Michael Battaglia





Nella foto A: Ramagli e Frumento alla premiazione del K2, 200 mt., cadetti B

Nella foto B: il gruppo in trasferta a Omegna

Nella foto C: Battaglia alla premiazione del K1, 200 mt, cadetti A