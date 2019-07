Calcio. E' brindisi tra Albenga e Albissola: "Entro 48 ore saranno ufficializzate le nuove cariche sociali"

Quasi due ore di incontro in Comune che sembrano aver posto le basi per il raggiungimento di un accordo: la famiglia Colla è sempre più vicina all'Albenga Calcio.

A suggellare l'unione tra tra l'attuale proprietà della Albissola e il club ingauno mancherebbero solo le firme come confermato all'uscita del palazzo comunale di Albenga (dove oggi c'è stato un vertice tra le parti) la presidente del sodalizio albissolese Claudia Fantino Colla e il dg biancazzurro Andrea Mei:





"Siamo rimasti molto ben impressionati dall'apertura dimostrataci dall'Albenga Calcio e dall'amministrazione comunale - hanno spiegato i dirigenti - entro 48 ore saranno ufficializzate le cariche sociali e nel corso della prossima settimana arriveranno pure i primi nomi relativi allo staff tecnico e ai giocatori. Fusione tra i due club? Non ci sono i tempi tecnici, probabilmente si opterà per un cambio di denominazione sociale: è comunque nostra intenzione mantenere vivo l'impegno con l'Albissola Calcio".