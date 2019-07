Calcio, Tornei Estivi. Al via anche gli ultimi due gironi della 3° Savona Cup

Sono scattati ufficialmente anche gli ultimi due gironi della 3° Savona Cup. Dopo una giornata a guidare il gruppo C sono le Vecchie Glorie, che hanno superato di misura i Lord Nelson; sotto di due reti i Savona Gomme sono riusciti a pareggiare contro i Shanti's Barber regalandosi il primo punto nel torneo. Nel girone D passeggiata di salute per la Vecchia Savona 1880, che ha superato per 6 a 0 la Rocca Unite; di misura anche il successo della Ditta RE.CO.RI, capace di battere gli Hoodboys.

HOODBOYS – DITTA RE.CO.RI 1 – 2

Marcatori: Leskaj (Hoodboys) – Vassallo, Anselmo (Ditta RE.CO.RI)