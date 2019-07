Batte subito un altro colpo di mercato l'Alassio FC de presidente Fabrizio Vincenzi.

Ed è ancora un arrivo in salsa ex valbormidese, dato che, dopo Cristian Cattardico e Claudio De Luca, è pronto a sbarcare al "Ferrando" via Bragno l'esterno di fascia Giorgio Mombelloni.

L'operazione è stata ufficializzata dal sodalizio alassino nel tardo pomeriggio di ieri.