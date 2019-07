Tris di colpi per il Mallare che à il via alla propria campagna di rafforzamento.

Per i lupi valbormidesi via libera per Ergys Brahi e Omar Pansera, ex attaccanti dell'Altarese, e per Stefan Marian, difensore in arrivo dal Cengio.

Proprio l'ex capitano granata ha voluto salutare la sua vecchia società:

"A Cengio ho vissuto sei anni importanti. Ringrazio tutti per la bella esperienza vissuta insieme. Non vedo l'ora di iniziare la nuova avventura con la maglia del Mallare"