Beach Volley: la coppia Lupo - Nicolai a caccia del sogno iridato, con loro anche il coach armese Matteo Varnier

Buone notizie per il beach azzurro da Amburgo (Germania), dove si sta disputando il Mondiale di beach volley, in particolare per l’armese Matteo Varnier, d.t. della nazionale italiana maschile e tecnico dei vice campioni olimpici Nicolai-Lupo, imbattuti nella fase a pool ed approdati alla fase ad eliminazione diretta, che per loro scatterà oggi, quando alle 12 affronteranno, da super favoriti, Salemi-Vakili (Iran).

Nelle prime tre gare la coppia allenata da Varnier ha avuto la meglio su Seidl-Waller (Austria), Soares-Nguvo (Mozambico) e Andrè-George (Brasile), questi ultimi sconfitti 2-1 ieri nel match che valeva il 1° posto del girone, in un clima non propriamente estivo. La finale per l’oro si disputerà domenica, nel centrale del Rothembaum Stadium, moderno impianto paragonabile al Foro Italico di Roma.

Un buon piazzamento garantirebbe a Nicolai-Lupo un'autostrada verso la qualificazione olimpica di Tokyo 2020.

Colori azzurri in evidenza anche nel femminile con Menegatti-Orsi Toth, vittoriose per ora in 4 partite su 4, impegnate oggi negli ottavi di finale contro Sponcil-Claes (Statiu Uniti).

Del team azzurro non fà più parte l'imperiese Giacomo Giretto, sino allo scorso anno team manager, passato ad identico ruolo nella nazionale maggiore indoor, sempre maschile.