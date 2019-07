Calcio, Pietra Ligure. Ufficiale, Matteo Cocco allenerà la formazione Juniores

Il comunicato ufficiale:

L'A.S.D. Pietra Ligure comunica di aver affidato a Matteo Cocco l'incarico di Allenatore della Juniores d'Eccellenza. Matteo svolgerà inoltre l'incarico di vice allenatore della nostra 1^squadra e, nonostante la sua giovane età, è stato scelto anche per la sua competenze e le sue esperienze precedentemente maturate nel Genoa Primavera come Assistente e nell'Alessandria in Lega Pro come Match Analysis. Augurandogli una lunga e proficua collaborazione con i nostri colori gli diamo il benvenuto nella nostra società.