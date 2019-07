Calcio, Seconda Categoria. Ancora un innesto per la Vadese, alla corte di mister Saltarelli arriva Gianluca Sala

Tra le squadre che si stanno muovendo di più in questo inizio di calciomercato estivo c’è di certo la Vadese, che sta allestendo un vero squadrone per il prossimo campionato di Seconda Categoria. Come già annunciato qualche settimana fa da DG e allenatore Tony Saltarelli sono già stati ufficializzati i primi colpi di mercato: dal portiere Provato al centrocampista Vallone, per passare all’ex Vado e Rivarolese Maccagno. Ultimo in questa lista di nuovi innesti è Gianluca Sala, fermo ai box nella prima fase di stagione per un infortunio, ma pronto a dare il suo contributo nello sprint finale:

“Sono estremamente soddisfatto di aver spostato il progetto Vadese, il club mi darà la possibilità di rientrare gradatamente in campo per riprendermi al meglio da questo infortunio. Non posso che essere felice visto che sto per abbracciare i colori della città che in questi 18 in Liguria mia ha permesso di crescere come uomo. Questa, prima che essere una società di calcio, è una vera e propria famiglia, non potevo fare scelta più giusta.”

Le idee degli azzurro-granata sono ben chiare, come confermato dallo stesso terzino: “Il sogno sarebbe quello di poter contribuire nel giro di qualche anno a giocarsi il calcio che conta con questa maglia. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, proveremo a confermare le attese della vigilia. Voglio concludere ringraziando lo Speranza per queste ultime due stagioni, ho lasciato tanti compagni di squadra oltre che amici, auguro a tutti loro un grosso in bocca al lupo per il loro proseguo di carriera, ovunque loro decidano di giocare. Ora però il pensiero è solo uno, recuperare al meglio da questo infortunio e scendere in campo quando prima, forza Vadese!”