Tornei Estivi. Gli Shanti's Barber ad un passo dalla qualificazione, questa sera ricco programma per la 3° Savona Cup

Un solo incontro ha caratterizzato il primo mercoledì di luglio, a scendere in campo per la seconda giornata del girone C della Savona Cup sono state Shanti’s Barber e Lord Nelson. A conquistare il successo sono stati i padroni di casa, che hanno fatto dell’esperienza l’arma vincente.

SHANTI'S BARBER - LORD NELSON 6 - 1

Marcatori: 3 Vejseli, Rapetti, 2 Fois (Shanti's Barber) - Sabally (Lord Nelson)

Ammoniti: Nessuno.

Torna invece un ampio programma questa sera, con le squadre dei gironi A e B pronte a darsi battaglia per conquistare un posto nei quarti di finale:

Ore 20.00: BAGNI AURORA - SCHALKE 0 FIATO

Ore 20.50: EBM SPORT - SUSHI HOUSE FC

Ore 21.40: LOS GALACTICOS - BAR C.N. VADESE

Ore 22.30: BIRRAREAL - I TALLA BOYS