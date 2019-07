Scommesse sportive e matched betting con NinjaBet, come funziona?

Nel mondo degli appassionati di calcio si sente sempre più spesso parlare del matched betting per fare qualche soldo con le scommesse sportive. Un metodo quasi sicuro che sembra funzionare grazie all’insieme dei vari bonus delle compagnie di scommesse online.

Come funziona il matched betting? Qual è il migliore sito per fare matched betting in Italia?

Come Funziona Il Matched Betting

Il matched betting è un sistema matematico per fare guadagnare con le scommesse sportive grazie ai bonus dei vari siti di scommesse. Una tecnica presentata in Italia dal sito di matched betting di riferimento: Ninjabet .

Il matched Betting per funzionare necessita di almeno un account con due o più siti di scommesse dove almeno uno di questi deve offrire una giocata gratuita (o giocata bonus).

In questa approfondita recensione su Ninjabet si può vedere come funziona. In breve, per fare un matched betting che funzioni su scommesse di eventi sportivi come le partite di calcio devi:

piazzare una scommessa (chiamata Punta) sulla vittoria della squadra X. piazzare un'altra scommessa (chiamata Banca) sulla NON vittoria della squadra X.

Solo in questo modo si può annullare il rischio associato ad una singola scommessa tradizionale e allo stesso tempo sbloccare i soldi del bonus regalato.

Per fare questo però, si deve piazzare la scommessa sulla vittoria presso un sito di scommesse, e la scommessa contraria presso un altro sito avente lo stesso bonus; utile per coprire i possibili risultati negativi della puntata sulla vittoria.

Applicando questa semplice metodologia ci si può assicurare il bonus indipendentemente dall’esito della partita.

Ma chi ti dice quali sono i siti da accoppiare per permettere questo?

Ci pensa: NinjaBet.

Il sito di matched betting numero uno in italia: NinjaBet

Il sito di NinjaBet è il sito di riferimento per il matched betting in Italia. Registrandoti al sito verrai subito guidato alla creazione del tuo account abilitato a ricevere tutte le informazioni necessarie per fare matched betting con i vari siti di scommesse sportive disponibili per l’Italia.

Il sito offre un servizio a tutto tondo che ti avviserà sui migliori siti di scommesse che hanno dei bonus da poter sfruttare con il matched betting.

La maggior parte dei giocatori che si sono iscritti a NinjaBet riesce a generare qualche soldo grazie a questo sistema di matched betting.

Ninjabet sembra funzionare. Dal web leggiamo varie buone recensioni riguardo questo servizio. Qui, ne vediamo alcune prese dal sito TrustPilot.com

La recensione e le opinioni di NinjaBet

Secondo alcune recensioni, il sito di matched betting di NinjaBet offre un servizio molto buono per chiunque voglia affacciarsi a questo mondo e fare un po’ di soldi online. Di sicuro non si diventa ricchi con il matched betting, ma per arrotondare un po’ lo stipendio mensile NinjaBet risulta un ottimo sito per avviarsi a questo a questa partica.

Il matched betting risulta legale e chiunque, superati i 18 anni di età, può intraprendere questo sistema.

Ecco alcune delle recensioni che abbiamo preso dal sito TrustPilot su Ninjabet:

“Ninjabet è un sito eccezionale che permette di guadagnare ogni giorno un po'di soldi semplicemente seguendo alla lettera le loro istruzioni”

“Perfetto per arrotondare. All'inizio ero molto scettico ma ho dovuto ricredermi: i guadagni che promette sono tutti veri e il sito ti guida passo passo nelle varie offerte, è quasi impossibile sbagliare anche per chi è un neofita. Non do 5 stelle per un solo motivo: non c'è scritto che per iniziare devi avere una buona somma di denaro da "investire". Intendiamoci, quel denaro lo recuperi al 100% e ci guadagni molto di più ma inizialmente devi averlo per puntare sulle varie partite.

Comunque consigliatissimo per chi vuole arrotondare, si guadagnano belle cifre”

“Una fantastica scoperta. Ho sempre applicato un metodo matematico alle mie scommesse, ma mi mancavano le giuste condizioni in cui applicarlo. Grazie a ninjabet sono riuscito in quello che volevo, battere i bookmaker senza rischi! Assistenza veloce e preparata! È stata una gran bella sorpresa!”